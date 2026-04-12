كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

صحيفة "معاريف" العبرية: المفاوضات الإيرانية الأميركية لم تنته بانهيار نهائي

2026-04-12 13:19
128

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن سلطات الاحتلال في الكيان الصهيوني لم "تنظر إلى المفاوضات المباشرة والاستثنائية التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد وانتهت دون اتفاق أو إجماع على أنها انهيار نهائي للمحادثات، ولكن لم يُنظر إليها أيضًا على أنها مجرد حدث تقني هامشي".

ونقلت الصحيفة اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026 عن مصادر في الكيان الصهيوني قولها: "إن حقيقة انتهاء جولة المحادثات بعد حوالي 21 ساعة دون تحقيق أي اختراق، وبلهجة أميركية قاسية بشكل خاص، تدل على عمق الخلافات بين الطرفين، وأن العقبة الحقيقية لم تكن لفترة طويلة القضية النووية فحسب، بل أيضًا مسألة مضيق هرمز والثمن السياسي الذي سيتعين على ترامب دفعه في انتخابات التجديد النصفي، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع".

أضافت الصحيفة: "ترى مصادر "إسرائيلية" أنه من السابق لأوانه الجزم بانهيار المفاوضات نهائيًا. فحتى بعد فشل الجولة الأخيرة، لا يُستبعد إجراء محاولات أخرى، ربما حتى خلال فترة وقف إطلاق النار الهشّ الذي حُدّد لأسبوعين". وختمت الصحيفة: "مع ذلك، في هذه المرحلة، ليس من المؤكد إطلاقًا عقد جولة أخرى، وقد تُتخذ القرارات في البيت الأبيض بسرعة كبير، في غضون ساعات، وليس بالضرورة أيامًا".
 

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران إعلام العدو العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
كاتب "إسرائيلي" يهاجم نتنياهو: أوهام النصر تتهاوى
الجيش "الإسرائيلي" يواجه عجزًا متفاقمًا: نقص 12 ألف جندي وتحذيرات من ارتفاعه
يغيل ليفي يحذر من تفكك داخلي في الجيش "الإسرائيلي"
تساحي هنغبي: الإصرار على استمرار الحرب في لبنان حماقة
مقالات مرتبطة
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
صحيفة "معاريف" العبرية: المفاوضات الإيرانية الأميركية لم تنته بانهيار نهائي
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
