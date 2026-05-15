دعا عدد من العلماء والرموز المعتقلين في البحرين السلطات إلى وقف "الحملة الأمنية والإعلامية" التي تستهدف الطائفة الشيعية، مؤكدين أن تجاوز الأزمات وبناء الأوطان لا يكون إلا "بالعقل والحكمة والحوار والتعاون".

وفي بيان صادر من سجن جو المركزي بتاريخ (14 أيار/ مايو 2026)، قال الموقعون إن دعوتهم تأتي "حرصاً على الوحدة الوطنية والمصلحة العليا"، مطالبين بوقف الإجراءات التي قالوا إنها تتضمن تشويه السمعة، وبث الرعب والخوف، واستهداف مؤسسات دينية واجتماعية وتعليمية، إلى جانب قمع حرية التعبير والإبعاد التعسفي لعشرات الأسر والأفراد بعد إسقاط جنسياتهم "دون إجراءات قانونية عادلة".

وأشار البيان إلى "الاعتقال التعسفي" الذي شمل نساءً وقاصرين وعدداً من علماء الدين والناشطين، مع تعريضهم لسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة، مستشهدين في ذلك بـالأمم المتحدة و"كبريات المنظمات الحقوقية العالمية"، إضافة إلى ما ورد في تقرير بسيوني.

وأكد الموقعون أن هذه الإجراءات "تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية الملزمة للدولة"، كما تخالف "الأعراف الدينية والإنسانية المتعلقة بالعدالة"، محذرين من أنها قد تؤدي إلى نشر الكراهية والانقسام المجتمعي وإثارة الاضطراب الأمني والسياسي بما يضر بالوطن وجميع أبنائه.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ "بالعقل والحكمة والحوار والتعاون يتم تجاوز الأزمات وبناء الأوطان وحفظ أمنها"، متضمناً دعاءً بأن يحفظ الله البحرين ويؤلف بين قلوب أبنائها.

ووقع البيان كل من عبد الجليل المقداد، محمد حبيب المقداد، عبدالوهاب حسين، علي سلمان، وعبد الهادي الخواجة.

