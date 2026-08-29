كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية

عربي ودولي

النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي

2026-08-29 12:26
62

سُمعت انفجارات ودوي إطلاق نار متواصل في مناطق عدة من نيامي عاصمة النيجر، في وقتٍ مبكر من اليوم السبت 29 آب/أغسطس 2026، وفقًا لما نقل شاهِدان لـ "رويترز".

وكان إطلاق النار "كثيفًا ومستمرًا حول القصر الرئاسي"، وتجدّد حول مطار نيامي الدولي نحو الساعة 02:13 بتوقيت "غرينتش"، بحسب الشاهدَين.

وبحسب مصدر أمني للوكالة، فإن "إرهابيين هاجموا مطار ديوري ‌هاماني الدولي في المدينة، محاولين اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة".

من جهته، قال عضو مكتب المجلس الاستشاري في النيجر ونائب في برلمان تحالف دول الساحل، بانا واجانا إبراهيم، إن "المهاجمين استهدفوا القاعدة "101"، وهي منشأة عسكرية رئيسة في نيامي، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة عليها".

 وقال مصدر أمني ثانٍ لـ "رويترز" إن قوات الأمن "شنّت عمليات تفتيش"، وقد تم تحييد المهاجمين، بينما فرّ آخرون.

ويحكم الجيش النيجر منذ انقلاب تموز/ يوليو من عام 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

 ومنذ ذلك الحين، نأت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بنفسها عن حلفائها الغربيين التقليديين وأقامت علاقات أوثق ‌مع روسيا، على غرار الحكومتين العسكريتين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

وشكلت الدول الـ 3 الواقعة في منطقة الساحل غرب أفريقيا، تحالفًا أمنيًا وسياسيًا، بعد أن سيطرت مجالسها العسكرية على السلطة في موجة من الانقلابات التي اجتاحت المنطقة.

وتواصل الدول الـ 3 محاربة التمردات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

واستمرت الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا العام في النيجر، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيًا في جنوب غرب البلاد في آذار/ مارس، وهجوم بالقرب من مطار نيامي الدولي في كانون الثاني/ يناير.

وتأتي هذه الاضطرابات فيما يشدّد المجلس العسكري في النيجر سيطرته على قطاع اليورانيوم، بعد أن سيطر على أصول شركة "أورانو" الفرنسية.

وفي الأسبوع الماضي، أعادت الحكومة تخصيص تراخيص استخراج اليورانيوم التي كانت مملوكة سابقًا لشركتي "أورانو" و"جوفي إكس" لشركات مدعومة من الدولة.

 وكانت النيجر موردًا رئيسًا للوقود النووي إلى أوروبا، حيث كانت تمثل نحو 15% من إمدادات اليورانيوم لشركة "أورانو" عند التشغيل بكامل طاقتها، قبل أن يصادر المجلس العسكري أصول الشركة.

الكلمات المفتاحية
داعش تنظيم القاعدة النيجر
إقرأ المزيد
المزيد
النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 في عدوان أوكراني على مقاطعة سيفاستوبول
روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 في عدوان أوكراني على مقاطعة سيفاستوبول
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
في ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه.. الحكومة اليمنية تُجدّد العهد بالسير على خطى الشهداء 
في ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه.. الحكومة اليمنية تُجدّد العهد بالسير على خطى الشهداء 
عربي ودولي منذ 18 ساعة
"أسوشيتد برس": مخزون "باتريوت" في أوروبا وصل إلى مستوى يفوق الحرج
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ "داعش"
عربي ودولي منذ شهر
النيجر تصوت ضد قرار أميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني
النيجر تصوت ضد قرار أميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني
عربي ودولي منذ شهرين
دلالات مواقف المرجعية من أحداث 2006 و2014
دلالات مواقف المرجعية من أحداث 2006 و2014
مقالات منذ شهرين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة