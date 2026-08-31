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لبنان

حزب الله وعوائل الشهداء يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف والإمام الصادق في سحمر 
لبنان

حزب الله وعوائل الشهداء يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف والإمام الصادق في سحمر 

2026-08-31 15:22
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أحيا حزب الله وعوائل الشهداء في بلدة سحمر في البقاع الغربي ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) والإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، باحتفال رمزي أُقيم عند روضة شهداء البلدة، بحضور عوائل الشهداء والشيخ حسين قمر وحشد من الأهالي.

وأُقيمت المناسبة عند روضة الشهداء تأكيدًا على مواصلة نهجهم، واستحضارًا لمسيرتهم التي استلهموا فيها سيرة الرسول الأكرم وأخلاقه، وضحّوا بأنفسهم دفاعًا عن الدين والأمة، من أجل أن تبقى عزيزةً ومصانةً بكرامة.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدّد السيد حسين مرتضى على أن التأسي برسول الله هو الأساس في الاقتداء به والاقتراب من نهجه، مستشهدًا بالآية الكريمة: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، ومشيرًا إلى أن أهل الإيمان يحرصون على معرفة سنن النبي وأخلاقه ووصاياه، باعتبارها طريقًا للكمال والتكامل والوصول إلى الله تعالى.

وأكد مرتضى أن الشهداء الذين تُستعاد ذكراهم في هذه المناسبة تأسّوا برسول الله وساروا على خطاه، واستلهموا من سيرته وأخلاقه ما جعلهم يبذلون أنفسهم في سبيل الدين والأمة.

وتخلل الاحتفال تلاوة السيرة النبوية الشريفة ووقائع ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قدّمها الشيخ حسين الزين، في أجواء إيمانية استحضرت معاني المناسبة ورسالة الرسول الأكرم (ص).

الكلمات المفتاحية
حزب الله المولد النبوي الشريف سحمر ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
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