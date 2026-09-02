قال يحيئيل لايتر سفير الاحتلال في الولايات المتحدة، أول من أمس الاثنين (31 آب 2026)، لصحيفة "هآرتس" إن "إسرائيل" تفشل في كبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ورأه "وصمة" على صورة "إسرائيل"، مضيفًا: "هذا شكل من أشكال الإرهاب الذي يجب إدانته وكبحه".

ولفت لايتر إلى أن الحكومة اجتمعت ثلاث مرات، وخصصت نحو 100 مليون شيكل ( 33 مليون دولار) لمعالجة القضية، لكنه أضاف: "هذا بالتأكيد غير كافٍ". وتابع: "السبب الرئيس لوضع حد لذلك ليس لصورة "إسرائيل"، بل لأنه أمر خاطئ، وغير قانوني وغير أخلاقي، ويلقي وصمة على السمعة الجماعية لـ "إسرائيل"".

هذا؛ وقد كشفت "هآرتس"، أن "إسرائيل" وقّعت اتفاقيات بملايين الدولارات مع شركات محتوى وإعلام في الولايات المتحدة لتسويغ الحروب في غزة وإيران، في ظل الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو لأنه جرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المواجهة.

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