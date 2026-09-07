أكد محافظ قزوين، شمال غربي إيران، محمد نوذري، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا مشددًا على ضرورة استثمار القدرات الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية للمحافظة، بما يعزز حضور القطاع الخاص في السوق الروسية ويمهد لإرساء أسس تعاون اقتصادي مشترك.

وخلال زيارته إلى موسكو ولقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي، شدد نوذري على أن الارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين قزوين وروسيا يتطلب تفعيلًا حقيقيًا لدور القطاع الخاص، إلى جانب إيجاد قنوات اتصال مباشرة ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في الجانبين.

وأشار نوذري إلى أن قزوين تمتلك إمكانات واسعة في قطاعي الزراعة والصناعة، موضحًا أن إنشاء سلاسل توريد اقتصادية مشتركة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الجانب الروسي. ولفت إلى عدد من المجالات الواعدة للتبادل التجاري، ولا سيما تصدير الزبيب وزهور الزينة والفطر، مؤكدًا أن هذه المنتجات يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات إلى السوق الروسية.

ودعا محافظ قزوين إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية في تأمين المدخلات الصناعية اللازمة للإنتاج المحلي، معتبرًا أن تفعيل هذه القدرات من شأنه تعزيز التبادل التجاري وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الخاصة التابعة للمحافظة في روسيا.

وفي السياق، تطرق نوذري إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع قزوين كمنطقة عبور، مؤكدًا أن تطوير ممر "الشمال - الجنوب" سيلعب دورًا محوريًا في تنشيط حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا والأسواق الإقليمية الأخرى.

كما استعرض المقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها محافظة قزوين، مؤكدًا إمكانية توظيف هذه الموارد بوصفها ركيزة إضافية لتطوير العلاقات مع الجانب الروسي.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات الحيوية، من بينها تطوير ممر "الشمال - الجنوب"، وتعزيز القدرات التصديرية لمحافظة قزوين، والعمل على إرساء قنوات اتصال مباشرة ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في المحافظة ونظرائهم في روسيا.

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