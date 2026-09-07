ذكر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نداف إيال أن النظام الصحي في الكيان يعاني من العلل، جراء النقص في عدد الأطباء مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مشيرًا الى أن طبيبات وأطباء المستشفيات في الكيان يعانون من ساعات عمل لا تنتهي ورواتب منخفضة في السنوات الأولى.

وبحسب إيال، تعاني الطواقم، ولا سيما الممرضات والممرضين، من الإنهاك ونقص التمويل المزمن. والإنفاق على الصحة منخفض جدًا، حتى وإن كان اقتصاديًا وفعالًا. وما يزال النقص في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) حادًا. والأهم من ذلك أن وضع الطب وطب الطوارئ في الأطراف مزرٍ. فمن يصل إلى المستشفيات في المركز يحصل، في المتوسط، على علاج أسرع وأفضل وأكثر كفاءة. وهذا تمييز فعلًا. ويظل نظام الصحة النفسية في أزمة وجودية بصورة متواصلة، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب والأطفال.

ولفت الى أن هذا النظام يتصدع شيئًا فشيئًا، مضيفًا أن "مجموعة من الباحثين، برئاسة البروفيسور إيتاي أتر من كلية الاقتصاد في جامعة "تل أبيب"، نشرت بيانات حول قفزة مروعة في عدد الأطباء الذين غادروا "إسرائيل" في السنوات الأخيرة. قفزة بنسبة 94%، وقد بدأت قبل الحرب أصلًا. وخلال ثلاث سنوات، غادر "إسرائيل" نحو 3% من الأطباء. و8.8% من الجراحين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا. وبشكل عام، فقدت "إسرائيل" أطباء أكثر بخمسة أضعاف مما فقدته في العقد السابق".

ووفق المحلل، توضح هذه النتائج البيانات التي تثير رعب البروفيسور دان بن دافيد من معهد "شورِش"، الذي يتنقل ومعه عروض تقديمية محمّلة بالبيانات، ويحذر السياسيين من أن المجتمع الإسرائيلي يعتمد على عدد محدود للغاية من الإسرائيليين. فإذا غادر هؤلاء، في الطب، والأكاديميا، والتكنولوجيا المتقدمة — ستنهار إسرائيل كـ"دولة" من العالم الأول. ثم، كما يشير بن دافيد، لن تتمكن أيضًا من الحفاظ على جيش تابع لدولة من العالم الأول. هذا حدث وجودي".

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