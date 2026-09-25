كشفت قناة "آي 24 نيوز" العبرية أن صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني، منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، قد بلغت 21.6 مليار دولار.

قالت القناة في تقرير لها: "من القنابل الثقيلة وصواريخ "هيلفاير" إلى مروحيات "أباتشي" وأنظمة التوجيه الدقيقة.. صفقات بمليارات الدولارات أقرتها إدارة ترامب لـ"إسرائيل" منذ كانون الثاني/يناير 2025".

أضافت القناة العبرية: "تكشف إخطارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس وبيانات وزارة الخارجية الأميركية أن قيمة صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي أُقرت أو أُخطر بها الكونغرس لمصلحة إسرائيل، منذ 20 كانون الثاني/يناير 2025 وحتى 17 أيلول/سبتمبر 2026، قد بلغت نحو 21.6 مليار دولار".

بحسب البيانات الواردة في الدراسة، تشمل هذه القيمة صفقات مرّر بعضها باستخدام "صلاحيات الطوارئ" التي تتيح للإدارة الأميركية تجاوز إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس.

صفقة جديدة بـ 2.8 مليار دولار

كما لفتت القناة "الإسرائيلية" إلى أنه وزارة الخارجية الأميركية أخطرت، في أيلول/سبتمبر الجاري، بشكل غير رسمي، قيادات في مجلسي النواب والشيوخ بصفقة جديدة لـ"إسرائيل" بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40 ألف قنبلة تزن ألفي رطل، و20 ألف قنبلة من طراز BLU-117، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. وأشارت إلى أن الصفقة المرتقبة تضاف إلى سلسلة من صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب منذ بداية ولايتها.

أبرز الصفقات منذ سنة 2025

• في كانون الثاني/يناير 2025، رفعت إدارة ترامب تعليقًا فرضته إدارة بايدن على شحنة من القنابل الثقيلة، بقيمة 2.04 مليار دولار.

• في شباط/فبراير، وافقت واشنطن على صفقات بقيمة 7.4 مليارات دولار، شملت قنابل وأنظمة توجيه ومعدات بقيمة 6.75 مليارات دولار، إضافة إلى 3 آلاف صاروخ Hellfire بقيمة 660 مليون دولار.

• أقرت الإدارة صفقات أخرى بقيمة 510 ملايين دولار في حزيران/يونيو 2025 لتزويد "إسرائيل" بأنظمة توجيه عالية الدقة، ثم صفقة بقيمة 6.67 مليارات دولار أُعلن عنها في كانون الثاني/يناير 2026، تضمنت 30 مروحية أباتشي و3250 مركبة هجومية.

• في آذار/مارس 2026، وافقت واشنطن على صفقة بقيمة 650 مليون دولار شملت 12 ألف قنبلة تزن ألف رطل، إلى جانب ذخائر إضافية بقيمة 298 مليون دولار وفق ما نقلته "رويترز".

• في أيار/مايو، استخدمت الإدارة الأميركية مجددًا "صلاحيات الطوارئ" للموافقة على صفقة بقيمة 992.4 مليون دولار تشمل 10 آلاف نظام صاروخي موجه بالليزر من طراز APKWS.

بحسب الأرقام الواردة في الدراسة، بلغ إجمالي الصفقات المعلنة التي وافقت عليها إدارة ترامب حتى الآن نحو 19.2 مليار دولار، على أن يرتفع إلى 21.6 مليار دولار بعد استكمال الصفقة الجديدة. كما تشير الدراسة إلى أن جزءًا من هذه الصفقات يموله برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأميركي، أي من المساعدات العسكرية الأميركية.

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