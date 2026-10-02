كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي 200 منظمة حول العالم تنظم حراكًا دوليًا من أجل فلسطين

لبنان

لبنان

النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء

2026-10-02 18:58
121
مصطفى عواضة - محرر
500 مقالاً

أحيت وحدة النقابات والعمال في التعبئة العمالية لمنطقة بيروت، الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ذكرى ارتقاء السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بفعالية أقيمت في مرقد سيد شهداء الأمة، بحضور ممثلين عن نقابات واتحادات عمالية وصناعية وتجارية وزراعية، إلى جانب اتحاد عمال فلسطين.

وعلى هامش اللقاء أدلى عدد من المشاركين بتصريحات لموقع العهد الإخباري أكدوا فيها تمسكهم بنهج المقاومة وجددوا العهد للشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد السيد الهاشمي
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
لبنان منذ ساعة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
المركز الوطني في الشمال يحيي ذكرى السيدين الشهيدين: مع فلسطين حتى ينقطع النفس
المركز الوطني في الشمال يحيي ذكرى السيدين الشهيدين: مع فلسطين حتى ينقطع النفس
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة