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أحيت وحدة النقابات والعمال في التعبئة العمالية لمنطقة بيروت، الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ذكرى ارتقاء السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بفعالية أقيمت في مرقد سيد شهداء الأمة، بحضور ممثلين عن نقابات واتحادات عمالية وصناعية وتجارية وزراعية، إلى جانب اتحاد عمال فلسطين.

وعلى هامش اللقاء أدلى عدد من المشاركين بتصريحات لموقع العهد الإخباري أكدوا فيها تمسكهم بنهج المقاومة وجددوا العهد للشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.

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