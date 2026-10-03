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لبنان

حزب الله يدعو للمشاركة في فعالية ليلة عروج السيد الهاشمي في دير قانون النهر
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لبنان

حزب الله يدعو للمشاركة في فعالية ليلة عروج السيد الهاشمي في دير قانون النهر

2026-10-03 11:47
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باسمه تعالى

في أجواء الذكرى السنوية الثانية لشهادة الأمينين العامّين رضوان الله عليهما 

 سيد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله "رض"

 والأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين "رض"

نتشرف بدعوتكم للحضور والمشاركة في برنامج ليلة عروج الشهيد الهاشمي

والذي يتضمن :
* وقفة شموع وتشكيل شعار إنَّا على العهد بالشموع
* مجلس عزاء حسيني
| الخطيب الحسيني الشيخ خير الدين شريف
* مجلس لطم
| الرادود يوسف سعد العاملي

 السبت 03 تشرين الأول 2026 | الساعة 07:30 مساءً، مرقد الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين | دير قانون النهر.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين إنا على العهد السيد الهاشمي دير قانون النهر
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