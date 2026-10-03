نظّمت التعبئة الرياضية في قطاع صيدا في حزب الله دورة رياضية في كرة القدم على ملعب نادي "الفجر" في صيدا، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيدَين، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه السيد هاشم صفي الدين.

وشهدت الدورة حضورًا شعبيًا حاشدًا ولشخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية ورياضية، من بينها: مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول التعبئة الرياضية في القطاع نفسه سمير ناصر ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضوا لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي ومحمد كوثراني، ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في صيدا عبد الكريم أحمد، نائب الأمين العام لـ"تيار الفجر" مؤمن ترياقي، مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة صيدا عمار حوران، مسؤول المكتب الحركي للشباب والرياضة في حركة "فتح" في منطقة صيدا أحمد حداد، السفير الرياضي الفلسطيني عفيف النسر، إلى جانب إداريين ولاعبين في نوادي كرة قدم في المنطقة نفسها.

وألقى الشيخ وسيم حسن، أحد علماء الدين في صيدا، كلمة في افتتاح الدورة أكّد فيها أنّ "القضية المركزية هي فلسطين"، مشدّدًا على "أهمية التمسّك بها وإبقائها حاضرة في الوجدان".

بدوره، ألقى إمام وخطيب مسجد "الغفران" في صيدا، الشيخ حسام العيلاني، كلمة تناول فيها "معاني الذكرى وأهمية الوفاء للشهداء"، مشدّدًا على "قِيَم التضحية والصمود والوحدة"، ومباركًا للفرق المشاركة هذا النشاط الرياضي.

وشهدت الدورة، التي قام بتحكيم مبارياتها الكابتن إبراهيم بوجي، منافسات قوية، حيث فاز نادي "الأخوة صيدا" على نادي "الأقصى المية ومية" بنتيجة 2-3، وفاز نادي "الغازية غروب" 4–3 على نادي "فلسطين تجمعنا".

وفي المباراة النهائية، التقى "الأخوة صيدا" مع "الغازية غروب"، لينتهي اللقاء بفوز الأول 6–3، ويُتَوَّج بطلًا للدورة.

واختتمت الدورة بتوزيع الكؤوس والميداليات، فتسلَّم "الأخوة صيدا" كأس المركز الأول، فيما نال "الغازية غروب" كأس المركز الثاني.

كذلك، جرى تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، تقديرًا لدورها وحضورها ومساهمتها في دعم هذا النشاط الرياضي.

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