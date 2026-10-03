كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي وفد يمني يزور الشيخ الخطيب: رسالة من مفتي اليمن حول البهتان السعودي تجاه المقدسات

لبنان

🎧 إستمع للمقال
لبنان

"الأخوّة صيدا" يتوّج بطل دورة السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين لكرة القدم في صيدا

2026-10-03 17:06
142

نظّمت التعبئة الرياضية في قطاع صيدا في حزب الله دورة رياضية في كرة القدم على ملعب نادي "الفجر" في صيدا، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيدَين، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه السيد هاشم صفي الدين.

وشهدت الدورة حضورًا شعبيًا حاشدًا ولشخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية ورياضية، من بينها: مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول التعبئة الرياضية في القطاع نفسه سمير ناصر ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضوا لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي ومحمد كوثراني، ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في صيدا عبد الكريم أحمد، نائب الأمين العام لـ"تيار الفجر" مؤمن ترياقي، مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة صيدا عمار حوران، مسؤول المكتب الحركي للشباب والرياضة في حركة "فتح" في منطقة صيدا أحمد حداد، السفير الرياضي الفلسطيني عفيف النسر، إلى جانب إداريين ولاعبين في نوادي كرة قدم في المنطقة نفسها.

وألقى الشيخ وسيم حسن، أحد علماء الدين في صيدا، كلمة في افتتاح الدورة أكّد فيها أنّ "القضية المركزية هي فلسطين"، مشدّدًا على "أهمية التمسّك بها وإبقائها حاضرة في الوجدان".

بدوره، ألقى إمام وخطيب مسجد "الغفران" في صيدا، الشيخ حسام العيلاني، كلمة تناول فيها "معاني الذكرى وأهمية الوفاء للشهداء"، مشدّدًا على "قِيَم التضحية والصمود والوحدة"، ومباركًا للفرق المشاركة هذا النشاط الرياضي.

وشهدت الدورة، التي قام بتحكيم مبارياتها الكابتن إبراهيم بوجي، منافسات قوية، حيث فاز نادي "الأخوة صيدا" على نادي "الأقصى المية ومية" بنتيجة 2-3، وفاز نادي "الغازية غروب" 4–3 على نادي "فلسطين تجمعنا".

وفي المباراة النهائية، التقى "الأخوة صيدا" مع "الغازية غروب"، لينتهي اللقاء بفوز الأول 6–3، ويُتَوَّج بطلًا للدورة. 

واختتمت الدورة بتوزيع الكؤوس والميداليات، فتسلَّم "الأخوة صيدا" كأس المركز الأول، فيما نال "الغازية غروب" كأس المركز الثاني.

كذلك، جرى تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، تقديرًا لدورها وحضورها ومساهمتها في دعم هذا النشاط الرياضي.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله المقاومة صيدا سيد شهداء الأمة إنا على العهد السيد الهاشمي
إقرأ المزيد
المزيد
مخيمات الشمال تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة
مخيمات الشمال تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 27 دقيقة
فعالية
فعالية "ليلة العروج" في المريجة إحياءً للذكرى الثانية للشهيد السيد هاشم صفي الدين
لبنان منذ 37 دقيقة
وفد يمني يزور الشيخ عبد الله مبعوثًا من مفتي اليمن: وجدنا اهتمامًا بالغًا بقضايانا
وفد يمني يزور الشيخ عبد الله مبعوثًا من مفتي اليمن: وجدنا اهتمامًا بالغًا بقضايانا
لبنان منذ ساعتين
مائدة الرحمة.. عطاء السيد الهاشمي الذي لا يُنسى
مائدة الرحمة.. عطاء السيد الهاشمي الذي لا يُنسى
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مخيمات الشمال تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة
مخيمات الشمال تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 27 دقيقة
فعالية
فعالية "ليلة العروج" في المريجة إحياءً للذكرى الثانية للشهيد السيد هاشم صفي الدين
لبنان منذ 37 دقيقة
مائدة الرحمة.. عطاء السيد الهاشمي الذي لا يُنسى
مائدة الرحمة.. عطاء السيد الهاشمي الذي لا يُنسى
لبنان منذ ساعتين
محمود العارضة: السيد نصر الله رحل شهيدًا كما يليق بقامة استثنائية
محمود العارضة: السيد نصر الله رحل شهيدًا كما يليق بقامة استثنائية
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة