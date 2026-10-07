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الأرقام تنكشف: كم طائرة فقدت الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران؟
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عين على العدو

الأرقام تنكشف: كم طائرة فقدت الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران؟

2026-10-07 10:39
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توقف موقع القناة 14 في تقرير له اليوم الأربعاء 07 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عند ما تضمنه التقرير الجديد الصادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي، والذي كشف عن جزء من الخسائر التي لحقت بالقوات والقواعد الأميركية في غرب آسيا جراء الهجمات الإيرانية، لا سيما في ما يتعلق بأعداد الطائرات الأميركية التي تم إسقاطها أو تلك التي تم تدميرها في حظائر الطائرات.
 
ووفقًا لتقرير دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي، فقد فُقدت أو تضررت ما لا يقل عن 81 طائرة منذ بدء القتال في نهاية شباط/فبراير، ومن بينها بعض المنصات الجوية الأكثر تكلفة وتقدمًا في العالم. ووفقًا للبيانات التي نُشرت اليوم أيضًا في "نيويورك بوست"، تُقدَّر قيمة الخسائر والأضرار المباشرة بنحو 3.3 مليار دولار.

ومن بين الطائرات التي تضررت بحسب ما تم كشفه، تبرز 12 طائرة من طراز F-15E Strike Eagle. وقد أُسقطت ثلاث منها، تبلغ قيمة كل واحدة منها أكثر من 30 مليون دولار، كما أُسقطت طائرة أخرى من الطراز نفسه في سماء إيران في الشهر التالي. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثماني طائرات F-15E بشكل طفيف في هجمات إيرانية على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في بداية أيلول/سبتمبر.

كما تلقى أسطول الطائرات المسيّرة الأميركي وفقًا للتقرير "ضربة قاسية"، وعلى رأسه طراز MQ-9 Reaper. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة فقدت ما لا يقل عن 45 طائرة من هذا النوع، تُقدَّر تكلفة كل واحدة منها بنحو 30 إلى 50 مليون دولار. وقد خفّضت هذه الخسائر مخزون طائرات الريبر المتبقية إلى 135 طائرة فقط، وهو رقم يضع القوات الجوية دون الحد الأدنى المستهدف البالغ 189 طائرة اللازمة للانتشار العملياتي المنتظم، كما ظهر من شهادة جنرال أمريكي أمام مجلس الشيوخ في أيار/مايو.

وأضاف التقرير: "إلى جانب هذه الطائرات، دفعت المنظومات الباهظة الثمن أيضًا ثمنًا في الحملة. فقد تضررت طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35A Lightning II، تتجاوز قيمة كل وحدة منها 92 مليون دولار، بنيران إيرانية في 19 مارس. كما أُبلغ عن فقدان طائرة للقيادة والسيطرة الإلكترونية من طراز E-3 Sentry، تُقدَّر قيمتها بنحو 270 مليون دولار، إضافة إلى تضرر طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker، وطائرات خاصة بالقوات الخاصة من طراز MC-130J، ومروحية إنقاذ قتالية، وطائرات مسيّرة للاستطلاع البحري، ومروحيات هجومية مختلفة مثل أباتشي وهيلو بيرد".

ويؤكد معدّو التقرير أن "رقم 81 طائرة يجمع بين الطائرات التي دُمرت بالكامل وتلك التي تضررت فقط، فيما عادت بعضها إلى الخدمة بعد إصلاحها. ورغم أن التقدير المالي البالغ 3.3 مليار دولار يركز على القيمة المباشرة للمعدات، فإنه لا يحتسب التكاليف الإضافية لساعات الطيران والذخائر والصيانة وحماية القواعد. وتتراكم هذه البيانات لتقدم صورة واسعة عن الاستنزاف المستمر للقوة الجوية الأميركية، التي تتأثر ليس فقط بالمعارك المباشرة والنيران الصديقة، وإنما أيضًا بالضربات المباشرة على القواعد في المنطقة".

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