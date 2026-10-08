كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي متكي من أمام الاتحاد البرلماني الدولي: محاكمة المعتدين هي السبيل الوحيد لوقف الحرب

لبنان

‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية

2026-10-08 17:35
86

‏‏أطلق وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، "الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي 2026" تحت شعار "بتذكّرك بكل شي... ذكّرها بالصورة الشعاعية"، الهادفة إلى التأكيد على تَوافر الصورة الشعاعية في كل المستشفيات الحكومية طِيلَة أيام السنة لكل السيدات اللبنانيات فوق الـ40 عامًا.

‏وقال ناصر الدين، في كلمته خلال إطلاق الحملة: "إنّ وزارة الصحة انتقلت هذا العام من كلمة حملة إلى كلمة برنامج، إذ تَحوّلت من فترة محدَّدة إلى برنامج على مدار السنة يشمل كل اللبنانيات في كل المستشفيات الحكومية".

‏أضاف: "بات متوافرًا اليوم في كل المستشفيات الحكومية جهاز "ديجيتال ماموغرافي" بتمويل من وزارة الصحة، بما يُؤمِّن مجانًا التصوير الشعاعي للثدي لكل اللبنانيات فوق سن الـ40 على مدار العام"، موضحًا أنّ "الوزارة عملت على ربط المستشفيات الحكومية بمراكز الرعاية الصحية الأولية وببرنامج "فينكس، بحيث يَتولَّى الطبيب في مركز الرعاية متابعة المريضة إذا ما تبيّنت إصابتها، وتوجيهها ضمن المسار الطبي المناسب".

‏"التشخيص المبكر أساسي"

‏وشدّد وزير الصحة على أنّ "الأساس في البرنامج هو ارتكازه إلى التشخيص المبكر؛ لأنّه يسهم في رفع أعداد الناجيات وتَجنُّب الدخول في مسار علاجي صعب وشاق ومكلف".

‏وبيّن أنّ "سرطان الثدي يُشكِّل نحو 23 في المئة من مجمل السرطانات في لبنان، مع تسجيل أكثر من 3800 حالة سنويًا"، واصفًا الحالات بأنّها "مخيفة وصعبة"، قائلًا: "كلفة العلاج باهظة".

‏كذلك، أكّد أنّ الوزارة "تقاتل لتحسين هذه المؤشِّرات من خلال التشخيص المبكر وتأمين الدواء بأقل كلفة ممكنة، بما يسهم في رفع نسب الشفاء".

‏"الصورة مجّانية طِيلَة العام"

‏وبينما أكد أنّ "هذه الاستراتيجية هي نتيجة جهد جبّار بالتعاون مع جميع الفاعلين في البرنامج الوطني والمستشفيات الحكومية وفريق وزارة الصحة"، دعا ناصر الدين إلى "تكامل الأدوار"، مضيفًا: "دور كل واحد منا أنْ يذكّر النساء في عائلته ومحيطه، كل أم وزوجة بالصورة الشعاعية، كما أنّهن يذكّرننا بكل شيء"، مشدّدًا على "ضرورة الاستفادة من فرصة مجّانية الصورة التي تؤمنها الدولة".

‏وأشار وزير الصحة إلى أن "الوزارة تؤسّس من خلال هذا البرنامج لنموذج جديد يقوم على ربط المستشفيات الحكومية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والاستفادة من أحدث أجهزة التصوير، مع تنظيم دورات تدريبية لضمان جودة الصور والتقارير الطبية، بحيث لا تكون جودة الفحوص أقل من تلك المتوافرة في مستشفيات أخرى".

‏ولفت الانتباه إلى أنّ "عددًا من المستشفيات الخاصة أبدى استعداده للمشاركة في البرنامج مقابل بدل يبلغ 30 دولارًا"، آملًا بأنْ "يمتد هذا النهج مستقبلًا إلى أنواع أخرى من السرطان، ولا سيّما سرطان الرئة والقولون والبروستات".

‏وختم ناصر الدين كلمته بالقول: "نأمل بألّا نخسر سيدة بسبب حصول تقصير. الوزارة ملتزمة بخدمة اللبنانيين وتأمين الدواء والعلاج وتعزيز فرص الحياة بالرغم من كل الظروف الصعبة".

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة ركان ناصر الدين ‏وزير الصحة المستشفيات الحكومية سرطان الثدي
إقرأ المزيد
المزيد
‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية
‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية
لبنان منذ ساعة
‏وفد من حزب الله زار
‏وفد من حزب الله زار "تجمّع العلماء المسلمين": لتحصين الساحة الداخلية في مواجهة الفتن
لبنان منذ ساعة
الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى خطوات عملية لتخفيف آثار العدوان
الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى خطوات عملية لتخفيف آثار العدوان "الإسرائيلي"  
لبنان منذ ساعة
سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب
سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية
‏وزير الصحة يطلق حملة لكشف مبكر لسرطان الثدي: صورة مجانية في المستشفيات الحكومية
لبنان منذ ساعة
 لا أدوية سرطان مُزوَّرة في لبنان: فتح معركة كسر الاحتكار
 لا أدوية سرطان مُزوَّرة في لبنان: فتح معركة كسر الاحتكار
مقالات مختارة منذ 5 أيام
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
لبنان منذ 5 أيام
وزير الصحة يعلن استكمال إجراءات افتتاح مستشفى بر الياس الحكومي ورصد موازنته
وزير الصحة يعلن استكمال إجراءات افتتاح مستشفى بر الياس الحكومي ورصد موازنته
لبنان 2026-09-30
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة