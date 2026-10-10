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العدو يواصل اعتداءاته في الجنوب.. قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات للآليات
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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته في الجنوب.. قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات للآليات

2026-10-10 08:31
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 واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم السبت (10 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، مستهدفاً عدداً من البلدات والأودية بالقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحركات لآلياته في عدد من المناطق.

وفي التفاصيل، استهدف القصف المدفعي المُعادي وادي الحجير، ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرا، كما طال وادي السلوقي لجهة حولا، ووادي الحجير لجهة القنطرة.

كذلك، استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري ووادي زبقين، وأطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون.

وفي سياق الاعتداءات، نفّذ العدو "الإسرائيلي" عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات برعشيت وزوطر الشرقية وبيت ياحون وحداثا.

بالتوازي، سُجّلت تحركات لآليات العدو "الإسرائيلي" في بلدات بيت ياحون وكفرتبنيت وحداثا.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان
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