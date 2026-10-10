تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، إذ اقتحمت، اليوم السبت (10 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بلدة طمون جنوب طوباس، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت عدة منازل.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل وطالبت شاباً بتسليم نفسه، مشيراً إلى عدم توفر معلومات عن اعتقال أي شخص من داخل المنزل.

وفي أريحا، أُصيب شابان، بعد منتصف الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدينة.

في سياق متصل، استشهد الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة (32 عاماً)، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد عجارمة برصاص قوات الاحتلال عند مفرق النبي يونس في الخليل، واحتجاز جثمانه.

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