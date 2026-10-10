قُتل خمسة أشخاص بالرصاص داخل منزل في مدينة دوجلاس بولاية جورجيا الأميركية، وفق ما أعلنته إدارة شرطة المدينة، في حادثة جديدة تأتي وسط تصاعد حوادث العنف والإرهاب في الولايات المتحدة.

وجاء في بيانٍ صادر عن الشرطة أنها استجابت في وقتٍ متأخر من يوم أمس الجمعة (9 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، لبلاغ يفيد بوقوع إطلاق نار، حيث عثر أفراد الأمن على 5 أشخاص مصابين بطلقات نارية وأُعلنت وفاتهم جميعاً في الموقع.

كما أكّدت إدارة الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة.

يُذكر أنه قبل أيام، قُتل شخصان وأُصيب نحو 35 آخرين بجروح، بعضهم في حالات حرجة، من جراء إطلاق نار وقع خلال حفل أُقيم في مدينة فيينا بولاية جورجيا الأميركية.

الكلمات المفتاحية