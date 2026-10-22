واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مستهدفًا عددًا من المناطق بغارات حربية وقصف مدفعي وتفجيرات.

وفي هذا السياق، شنّ الطيران الحربي المُعادي غارات استهدفت الحمرا – أطراف زوطر الشرقية، ووادي السلوقي – شقرا، والمنطقة الواقعة بين حداثا وعيتا الجبل.

كما استهدف القصف المدفعي المُعادي وادي الحجير، ووادي السلوقي، وكفرتبنيت، والمنصوري، وبيت ياحون، وأطراف برعشيت، وزوطر الشرقية، ووادي زبقين، والخيام.

هذا؛ وسُجّلت تفجيرات "إسرائيلية" في كفرتبنيت، وأرنون، وزوطر الشرقية، ومروحين، وبيت ياحون.

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