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النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
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النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

2026-09-07 07:13
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، على خلفية الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا، أو 0.54 بالمئة، إلى 96.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتًا، أو 0.72 بالمئة، إلى 92.14 دولارًا للبرميل.

وفي سوق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب اليوم، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور بيانات تضخم أميركية مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات إلى مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4471.60 دولارًا.

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