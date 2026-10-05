أورد موقع "يديعوت أحرونوت" الصهيوني تفاصيل ما سمّاه "حادثًا استثنائيًا ثانيًا" "وقع خلال 24 ساعة قرب موقع "إسرائيلي" في سورية، حيث اقترب سوريان على دراجة نارية إلى مسافة بضعة أمتار من موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة القنيطرة".

وأوضح الموقع: "بدأت قوة من الجيش "الإسرائيلي" كانت في موقع "الشرطة" بإجراء اعتقال مشتبه فيه، وفي إطاره أُطلق النار على المشتبه فيهما. أُصيب سوري واحد على الأقل من اللذين اقتربا من المكان، بينما أُلقي القبض على الثاني وخضع للتحقيق. الاثنان لم يكونا مسلحين. لا توجد إصابات في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي"".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" قوله: "حدَّدت قوات الجيش "الإسرائيلي" مشتبهًا فيهما كانا يتحرّكان على متن دراجة نارية في اتجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة الحماية في جنوب سورية. بعد التعرُّف السريع (إليهما)، بدأت القوات بإجراء اعتقال مشتبه فيه شمل إطلاق النار في اتجاههما، وألقت القبض على المشتبه فيهما، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأشار الموقع إلى أنّ "الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار هذه الليلة (ليل أمس الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026) حتى الموت على فلسطيني (22 عامًا) من دمشق على يد قوات الجيش "الإسرائيلي"، بعد أنْ اقترب من أحد المواقع على الحدود السورية وحاول إيجاد طريقة للدخول".

وذكر أنّ "الفلسطيني تسلّق أيضًا الساتر الترابي للموقع، وأُوقِفَ عندما سمع أحد المقاتلين الذي لم يكن في موقعه، البلاغ، فأخذ سلاحًا وركض في اتجاهه وحَيَّده"، متحدثًا عن "عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي""، لافتًا الانتباه إلى أنّ "موقعًا للجيش "الإسرائيلي" يقع على بُعْد بضعة كيلومترات من بعضهما بعضًا".

"حادث استثنائي آخر"

وأورد الموقع تفاصيل "حادث استثنائي (آخر) وقع الليلة (ليل أمس) عند الحدود في منطقة الحماية، قرب قرية الحميدية، حيث وصل المشتبه فيه إلى أحد المواقع، وبدأت قوات "لواء كرملي" إجراء اعتقال مشتبه فيه"، ناقلًا عن الجيش "الإسرائيلي" قوله إنّ "المشتبه فيه واصل تسلُّق الساتر الترابي في اتجاه الموقع رغم مطالبته بالتوقُّف، وفي النهاية أُطلق عليه النار خارج الموقع"، مشيرًا إلى أنّ "المشتبه فيه الذي أُطلق عليه النار ورصدته كاميرات الموقع كان دون سلاح، وكان يحمل فقط هاتفًا ومالًا".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" عن "الحادث" الليلي: "حددت قوات الجيش "الإسرائيلي" مشتبهًا فيه حاول التسلُّل إلى موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة الحماية في جنوب سورية. بعد التعرُّف السريع (إليه)، أطلقت القوات النار على المشتبه فيه وقضت عليه، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

كما أكّد المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" أنّه "خلال نشاط لقوات "لواء كرملي" أمس (السبت) في جنوب سورية لتطهير المنطقة الأمنية من وسائل قتالية تابعة للنظام القديم، تم العثور على ثلاث عبوات مضادة للدبابات ولغمين".

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