قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، في كيان العدو، تشير استطلاعات صحيفة "معاريف الإسرائيلية" والقناتين "13" و"كان" إلى سباق من دون حسم. إذ يتصدّر حزب "يشار"، بقيادة غادي آيزنكوت، الاستطلاعات الثلاثة، لكن أيًّا من الكتلتين لا يصل إلى أغلبية تبلغ 61 مقعدًا.

يضع متوسط الاستطلاعات كتلة بنيامين نتنياهو، ومنها حزب "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر والمعارضة الصهيونية، في تعادل بنحو 52.3 مقعدًا لكل طرف. في الخلفية، قد تحسم الفروق بين الاستطلاعات ومواقع الأحزاب التي تحوم حول نسبة الحسم الصراعَ على تشكيل الحكومة.

استطلاع "معاريف"

يتضح من استطلاع "معاريف" أن حزب "الليكود تعزّز، في هذا الأسبوع، بمقعد واحد؛ ليقود كتلة "الائتلاف" إلى التعادل مع كتلة أحزاب المعارضة الصهيونية. إذ يحصل كل طرف على 52 مقعدًا وفقًا للاستطلاع. كما تخسر المعارضة مقعدًا؛ إثر تراجع حزب الديمقراطيين بمقعد، فيما تبقى الأحزاب الأخرى في الكتلة من دون تغيير. أما في الائتلاف، فقد تراجعت قوة "حزب يهودية" بمقعد، في حين تعزّزت "الصهيونية الدينية" بمقعد واحد. كذلك تحافظ الأحزاب العربية على قوتها، وتحصل هذا الأسبوع على 12 مقعدًا.

استطلاع "القناة 13"

يشير استطلاع المقاعد، والذي أجرته "القناة 13"، إلى تعادل حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت وحزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يحصل كل منهما على 20 مقعدًا. هذا يعني تراجع آيزنكوت بمقعد واحد. أما في توزيع الكتل، تصل كتلة نتنياهو إلى 55 مقعدًا، فيما تحصل كتلة آيزنكوت على 50 مقعدًا. أما الأحزاب العربية، والتي لا تنتمي إلى أي من الكتلتين، فتحصل مجتمعةً على 15 مقعدًا.

هذا؛ ويتجاوز حزب "عمخا يسرائيل"، بقيادة عوفر فينتر، نسبة الحسم، ويحصل على خمسة مقاعد. أما الأحزاب التي لا تنجح في تجاوز نسبة الحسم، فهي قائمة "الاحتياطيون – الاقتصادية" بقيادة يوعاز هندل ويرون زليخا، بنسبة 2.9%، وحزب "الجمهور الحريدي" بنسبة 1.1%، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس بنسبة 0.8%، وفقًا للاستطلاع.

استطلاع "قناة كان"

يتضح من استطلاع المقاعد، والذي نشرته قناة "كان 11"، أنه، للمرة الأولى منذ إعلان عوفر فينتر تأسيس حزب "عمخا يسرائيل"، لا يتجاوز الحزب نسبة الحسم. وفقًا للاستطلاع، يبقى حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت الأكبر، مع 23 مقعدًا، فيما يحصل الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 21 مقعدًا. كما يتعزّز "حزب معًا"، بقيادة نفتالي بينيت، بمقعد واحد، ليصل إلى 12 مقعدًا.

مع تراجع حزب "عمخا يسرائيل" إلى ما دون نسبة الحسم، تحصل كتلة آيزنكوت على 52 مقعدًا، مقابل 51 لكتلة نتنياهو. تحصل الأحزاب العربية مجتمعةً على 13 مقعدًا، فيما تنال القائمة المشتركة ليوعاز هندل ويرون زليخا أربعة مقاعد.

استطلاع القناة 12

يضع استطلاع "القناة 12" حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت في المرتبة الأولى، مع 23 مقعدًا، متقدمًا على "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، والذي يحصل على 21 مقعدًا. في توزيع الكتل، تحصل أحزاب المعارضة على 54 مقعدًا، والائتلاف على 49 مقعدًا، والأحزاب العربية على 13 مقعدًا، فيما ينال هندل وزليخا أربعة مقاعد.

إلى ذلك؛ تبقى دون نسبة الحسم أحزاب "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر بنسبة 1.5%، و"الجمهور الحريدي" بقيادة موتي لايتنر بنسبة 0.6%، و"أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس بنسبة 0.5%، و"نوعام لإسرائيل" بقيادة آفي معوز بنسبة 0.2%. كذلك يحصل حزبا "أومتس بيت يسرائيل" بقيادة غادي يركوني وموشيه غرين و"إسرائيل أولًا" بقيادة شارن هاسكل على نسبة 0%.

نتيجة متوسط الاستطلاعات تقول إن آيزنكوت يتقدم بفارق ضئيل، والكتل هي في تعادل شبه تام.

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