كشف موقع "كالكاليست" الصهيوني عن أزمة حادة تضرب قطاع الطيران في كيان الاحتلال مع بدء العدوان على إيران، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 170 ألف "إسرائيلي" عالقين في الخارج حاليًا، وسط حالة من الارتباك في خطط الإجلاء التي تحاول وزارة "الأمن" و"سلطة المطارات" تنظيمها.

هروب الطائرات وإجلاء الأطقم الجوية

في خطوة تعكس حجم الذعر، قامت شركات الطيران "الإسرائيلية" ("إل عال"، "أركياع"، و"يسرائير") بإجلاء طائراتها إلى دول مجاورة خوفًا من الصواريخ الإيرانية، ولم يقتصر الأمر على الطائرات، بل شمل إخراج الطيارين وأطقم الملاحة الجوية لانتظار التعليمات في تلك الدول لتشغيل رحلات الإجلاء لاحقًا، كما أفادت التقارير بأن شركة "إل عال" أوقفت بيع التذاكر عبر موقعها الإلكتروني حتى تاريخ 21 آذار/مارس المقبل لإعطاء الأولوية لمن ألغيت رحلاتهم.

فوضى في "الداخل": 50 ألف سائح يبحثون عن مفر

على المقلب الآخر، تسبب إغلاق المجال الجوي في احتجاز نحو 50 ألف سائح داخل الكيان، ودعت رابطة منظمي السياحة الوافدة "وزارة المواصلات" إلى تجنب تكرار إخفاقات العمليات السابقة، حيث تعمل الرابطة بالتعاون مع "وزارة السياحة" على تنظيم منظومة نقل للخروج عبر المعابر البرية ابتداءً من يوم غد الأحد 1 آذار/مارس 2026.

المعابر البرية تحت الاختبار

أفادت سلطة المطارات التابعة للاحتلال بأن معبري "بيغن" (طابا) و"رابين" (العقبة) لا يزالان مفتوحين أمام حركة المسافرين، فيما أُغلقت بقية المعابر البرية بانتظار موافقة الجهات الأمنية. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة "يسرائير" إلغاء جميع رحلاتها حتى يوم الاثنين، فيما اضطرت رحلات تابعة لشركة "أركياع" قادمة من بانكوك للهبوط في لارنكا بقبرص بدلاً من "تل أبيب".

