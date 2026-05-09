كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

البحرين.. حملة قمع وحشية تطال علماء الدين الشيعة بالمداهمات والاعتقال
البحرين.. حملة قمع وحشية تطال علماء الدين الشيعة بالمداهمات والاعتقال

2026-05-09 10:20
تشهد البحرين تصعيدًا أمنيًا واسعًا مع إطلاق النظام الحاكم الظالم حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا كبيرًا من علماء الدين الشيعة، في مشهد وُصف بأنه يحمل طابعًا وحشيًا ومهينًا واستفزازيًا بالغ الخطورة، ويعكس مستوى القمع في التعامل مع الشخصيات الدينية.

وفي سياق هذه الحملة، اعتقلت السلطات عالم الدين والأستاذ في الحوزة العلمية العلامة الشيخ محمود العالي، كما شملت الاعتقالات الشيخ جاسم الخياط، والشيخ منير المعتوق، والشيخ رائد الستري، والشيخ علي حميدان، والشيخ أيوب البحراني، والشيخ عيسى المؤمن.

وامتدت الاعتقالات لتشمل كذلك الشيخ علي رحمة، والشيخ هاني البناء، والشيخ فاضل الزاكي، والشيخ علي المتغوي، والشيخ غازي السماك، والشيخ محمد جواد الشهابي.

كما اعتقلت السلطات الشيخ جاسم المؤمن، والشيخ رضي القفاص، والشيخ حامد عاشور، والشيخ جميل العالي، والشيخ محمد الخرسي، والشيخ صادق العافية، في إطار حملة متواصلة تستهدف علماء الدين الشيعة في البلاد.

وأفادت تقارير بأن النظام البحريني اعتقل عالم الدين والأستاذ في الحوزة العلمية العلامة الشيخ علي الصددي.

كما أُشير إلى أنّ الاعتقالات شملت عدداً من رجال الدين، وهم: الشيخ حسين المحروس، الشيخ علي سند، السيد صادق المالكي، الشيخ علي ناجي، السيد حسين الكراني، والشيخ علي حسن الصيبعي.

كما اعتقلت السلطات في البحرين محمد تقي وعبد الحكيم، وهما من أبناء آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك عقب مداهمة منزلهما.

 

البحرين الإرهاب جمعية الوفاق البحرينية
