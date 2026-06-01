كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
 مسؤول
 مسؤول "إسرائيلي" يتهم واشنطن "بمصادرة" مطار بن غوريون الدولي

2026-06-01 12:30
أثار رئيس سلطة المطارات "الإسرائيلية" يفتاح رون طال جدلًا واسعًا؛ بعدما كشف أن أكثر من 70% من أماكن وقوف الطائرات، في مطاري بن غوريون ورامون، باتت مخصّصةً لطائرات التزويد بالوقود التابعة للجيش الأميركي، في ظل الاستعدادات المرتبطة بالتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

هذا؛ ووفقًا لما نقل عنه موقع "إسرائيل نيوز 24 الإسرائيلي"، قال رون طال في مقابلة إذاعية: "إن هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران "المدني"، ويضر بالمسافرين "الإسرائيليين" مع اقتراب موسم الصيف"؛ فبرأيه أن استمرار تمركز الطائرات الأميركية بهذا الحجم، داخل المطار، هو "وضع غير منطقي" يعيق العودة إلى التشغيل الكامل للمرفق الجوي الرئيسي في "إسرائيل".

بحسب تصريحاته، أُبلغت السلطات "الإسرائيلية" بأن هذه الطائرات ستُخلى من مطار بن غوريون فور المصادقة على الاتفاق الأميركي - الإيراني، مع تقديرات بأن تتم عملية نقلها خلال 72 ساعةً إلى قواعد عسكرية قريبة في أوروبا.

كما انتقد رون طال عدم نقلها إلى قواعد سلاح الجو "الإسرائيلي"، فبرأيه أن إبقاءها قرب تل أبيب؛ لأسباب لوجستية تتعلق براحة الطواقم الأميركية، لا يجب أن يكون على حساب المستوطنينن الإسرائيليين" وحركة الطيران المدنية.

الولايات المتحدة الأميركية الكيان المؤقت مطار
تسنيم: إيران ستوقف المحادثات مع واشنطن حتى وقف الهجمات على غزة ولبنان
المقاطعة الاقتصادية في تونس: سلاح المجتمع المدني لدعم الحق الفلسطيني
 "فاينانشال تايمز": إيران ليست في عجلة من أمرها للدخول في صفقة مع الولايات المتحدة
