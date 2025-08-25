14:59 | حب الله: إننا نُشيد بهذه العملية النوعية نتوجه بالتحية والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار منفذي العملية، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لعائلاتهم ولكل الشعب الفلسطيني
14:59 | حب الله: هذه العملية هي تأكيد على أن بندقية المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الهمجي وأن روح المقاومة المتجذرة في قلب الشعب الفلسطيني لا يمكن نزعها أو إخمادها
14:59 | حب الله: هذه العملية وغيرها من العمليات البطولية اليومية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تأكيد على أن بندقية المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الهمجي
14:58 | مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله: نبارك العملية البطولية الفدائية التي نُفّذت في القدس المحتلة عند مفترق مستوطنة "راموت" ضد جنود الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه الغاصبين
